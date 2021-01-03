Казанцы в сети выкладывают фотографии переполненных мусорных баков и жалуются, что мусор не вывозят.

«В городе все мусорки переполнены, а сегодня только 2 января. Жители за пару дней произвели мусора больше чем за месяц. В какой момент Новый год превратился в обычную обжираловку?», - написал автор поста.

В комментариях начался настоящий спорт жителей – кто-то говорит, что в их районе все вывозят, а кто-то присоединяется к жалобам.

«За вывоз мусора деньги платим так-то»

«Какой же бедный и голодный автор, неужели нет на свете более полезных дел, чем фоткать чужой мусор»

«Так то это контейнеры для крупногабаритного мусора. Видимо до мусорки сложно донести пакеты»

«Люди, мусор это такая ерунда. Главное, чтобы мы были живы и здоровы в наше не простое время»

«Люди которые собирают это, тоже должны отдыхать»

«Моя управляющая дополнительные контейнеры поставила»

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