В соцсетях появилось видео, на кадрах которого молодой человек забрался на крышу торгового центра «Кольцо» и запускал там салют.
«Казанский пранкер забрался на крышу ТЦ Кольцо, зажег там салют и выпустил оттуда полный баллон огнетушителя», - подписал ролик автор.
В комментариях жители возмутились и сказали, что этим делом должны заниматься полицейские.
«В обезьянник его»
«Теперь его разыскивает ОМОН, гру, Росгвардия, ГИБДД»
«Наверное на большее фантазии не хватило»
«Продолжение где он убегает будет?»
«В колонию его»
К другим новостям:
- Вчера был пожар в казанском ЖК "Арт сити". К счастью, никто не пострадал, но была выявлена проблема, которая могла бы усугубить ситуацию.
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