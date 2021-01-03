В соцсетях появилось видео, на кадрах которого молодой человек забрался на крышу торгового центра «Кольцо» и запускал там салют.

«Казанский пранкер забрался на крышу ТЦ Кольцо, зажег там салют и выпустил оттуда полный баллон огнетушителя», - подписал ролик автор.

В комментариях жители возмутились и сказали, что этим делом должны заниматься полицейские.

«В обезьянник его»

«Теперь его разыскивает ОМОН, гру, Росгвардия, ГИБДД»

«Наверное на большее фантазии не хватило»

«Продолжение где он убегает будет?»

«В колонию его»

К другим новостям:

- Вчера был пожар в казанском ЖК "Арт сити". К счастью, никто не пострадал, но была выявлена проблема, которая могла бы усугубить ситуацию.