В соцсетях очевидцы сообщают, что у не так давно открытого торгового центра «Казань Молл» собирается пожарная техника и скорые.
«Экипажей 6-8 подъехало, дыма не видно», - пишут очевидцы.
В комментариях пользователи выдвигают разные версии случившегося.
«Кто-то балуется... То Леруа, то Молл»
«Там крылышек пережарили»
«Да пусть горит синим пламенем жалко что ли».
Официальных данных от оперативных служб на момент публикации новости не поступало.
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