В соцсетях очевидцы сообщают, что у не так давно открытого торгового центра «Казань Молл» собирается пожарная техника и скорые.

«Экипажей 6-8 подъехало, дыма не видно», - пишут очевидцы.

В комментариях пользователи выдвигают разные версии случившегося.

«Кто-то балуется... То Леруа, то Молл»

«Там крылышек пережарили»

«Да пусть горит синим пламенем жалко что ли».

Официальных данных от оперативных служб на момент публикации новости не поступало.

К другим новостям:

- Следователи проверят информацию о нападении на врачей РКБ в Казани.