В Татарстане следователи начали доследственную проверку по факту нападения на врачей РКБ в Казани. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по региону.

«Информация была выявлена в ходе мониторинга СМИ. Известно, что мужчина приехал в больницу с женой и детьми и жаловался на травму головы. В какой-то момент мужчина начал кричать на медиков и устроил дебош, накинулся на врачей с кулаками. После этого сотрудники нажали тревожную кнопку, спустя время приехали полицейские и задержали дебошира», - говорится в сообщении.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, нападение произошло 1 января 2021 года.

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