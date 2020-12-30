Известный рэпер Моргенштерн появился в шоу "Давай поженимся" на Первом канале. Исполнитель сопровождал другого известного артиста, своего друга Славу Марлоу, который и искал себе невесту. Алишер Моргеншетерн ответил на вопрос ведущей Розы Сябитовой, который посчитала, что у артиста "имя татарское, фамилия татарская".

"Я не татарин, честно говорю. Можем забиться" - сообщил Моргенштерн.

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