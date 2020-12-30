В Татарстане возбудили уголовное дело в отношении местного жителя. Он подозревается в даче взятки инспектору ГИБДД.

В Арском районе мужчина предлагал инспектору 15 тысяч рублей, чтобы получить водительские права. При этом его несколько раз предупреждали об уголовной ответственности, но мужчина не обратил на это внимания.

«Подозреваемого задержали, полицейские возбудили уголовное дело по статье «Дача взятки», - пишет Татар-информ со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

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