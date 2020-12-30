На пресс-конференции профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев рассказал о погоде в январе и феврале.

«В январе среднесуточная температура составит -10…-11 градусов, к концу месяца и в начале февраля станет прохладнее. С середины февраля уже солнце. Даже если будет сибирский антициклон, дело пойдет к весне, температуры повысятся», - отметил профессор.

Также Переведенцев допустил, что даже в январе температуры могут оказаться выше нормы, а февраль и март ожидаются аномально теплыми.

Что касается новогодних праздников, то ожидается обычная для января погода. 1 января скорее всего снега не будет, а вот 2 и 3 января возможны осадки.

К другим новостям:

- Министр по гражданской обороне и ЧС Татарстана предложил сократить новогодние каникулы. Сколько дней и почему, по его мнению, должны отдыхать жители.