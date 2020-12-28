На онлайн конференции замминистра здравоохранения Татарстана Владимир Жаворонков рассказал о некоторых изменениях в поправках к приказу ведомства.

«Теперь при плановой госпитализации пациентов в стационар необходимость мазка отменяется. Нет необходимости предоставлять ПЦР-анализ», - отметил спикер.

Также Владимир Владимирович уточнил, что изменения не вступают в силу с сегодняшнего дня.

«Прошу правильно расценить и не воспринимать это что сегодня, кто сейчас сидит в приемном покое, справки с ПЦР-мазками куда-то спрятали, и мы начинаем работать по-новому. Этот вопрос, безусловно, в работу пущен, но у нас будет определенный срок, 1−2 дня, для того чтобы приспособиться к новым изменениям», - отметил Владимир Жаворонков.

Напомним, за сутки в Татарстане зарегистрировано 105 случаев заражения коронавирусом.