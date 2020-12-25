Сайт beeline.ru сертифицирован по стандартам доступности для использования людьми с инвалидностью

Сайт beeline.ru получил Сертификат соответствия требованиям Свода правил «Доступность веб-сайтов и приложений для людей с инвалидностью», свидетельствующий о высоком уровне доступности его функционала для использования клиентами с инвалидностью. В рамках сертификации оценивались следующие параметры: разметка и структура сайта, правильное обозначение ссылок и кликабельных элементов, доступность форм и полей, отзывчивость интерфейса при управлении с клавиатуры и при использовании манипуляторов, таймауты и другие важные элементы, которые влияют на его доступность.

В процессе подготовки к прохождению добровольной сертификации были реализованы следующие обновления страниц сайта:

Возможность отключить табуляцию по элементам сайта на всех страницах для людей, у которых ограничен функционал клавиатуры или отсутствует мышка;

Добавлены заголовки низшего уровня (h3-h6), чтобы клиентам, использующим скринридеры, стало удобнее ориентироваться по сайту;

В интерактивных блоках добавлен HTML- атрибут arial-lebel. Разработчики часто внедряют различные интерактивные элементы (кнопки, ссылки и т.д.), которые недоступны для распознавания специальными озвучивающими программами. Данный атрибут помогает с помощью скринридера проговорить все интерактивные элементы сайта;

Добавлен атрибут Alt ко всем графическим элементам. Атрибут Alt содержит текстовое описание изображения. Программы чтения с экрана воспроизводят это описание пользователям. Таким образом, клиенты знают какое изображение показано и как оно отображается на странице, если оно не может быть загружено по какой-либо причине;

Основные навигационные элементы сайта представлены в виде списков.

Сертификация реализована специалистами инклюзивного проекта «Пространство равных возможностей», специализирующегося на анализе доступности услуг и цифровых сервисов в разных отраслях экономики.

Евгения Чистова, руководитель по устойчивому развитию ПАО «ВымпелКом»:

«Задача нашего инклюзивного направления – создание равных возможностей и нового уровня качества жизни в условиях доступности актуальных цифровых решений. Мы внедряем новые технологические решения, которые могут позволить нескольким миллионам людей получить возможности интегрироваться в экономику, реализовать себя в профессии и получить доступ к сервисам, что до появления этих технологий могло быть крайне затруднительным. Нам важно, чтобы нашими сервисами могли пользоваться все наши клиенты вне зависимости от особенностей их здоровья».