Yota предупреждает: 31 декабря ничего не закончится

2020 стал по-настоящему непростым годом и просто так не уйдет. Поэтому Yota предлагает начать отсчет 2021 не с 1го января, а с события, выбрать которое можно в проекте “Переносим Новый год”.

“Все ждут, когда 2020 наконец-то закончится, но, давайте посмотрим правде в глаза, 31-го чуда не произойдет. Мы в Yota решили считать завершением 2020 и всего того, что он принес, событие, а не дату. Будем отмечать еще раз,” - комментирует директор по маркетингу Yota Дмитрий Рудских.

СПРАВКА

Yota – российский мобильный оператор с федеральным покрытием в сетях 2G/3G/4G.

Основные услуги компании − голосовая мобильная связь и интернет 4G.