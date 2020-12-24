В предновогодние дни объектом обсуждений в соцсетях у казанцев стало дерево, увешанное одеждой. Снимок появился в соцсетях, автор задается вопросом, как одежда там оказалась. По его словам, заснята картина на улице Шоссейная.

По фотографии можно предположить, что вещи были сброшены на дерево, растущее под окнами дома, сверху. Казанцы строят предположения, что все это означает:

"Муж выкинул жену из дома"

"Кто-то накосячил"

"Жена чья-то постаралась, крысу из дома выгоняет"

"Три пропущенных звонка от жены"

"Новый год, новая жизнь, новый мужик"

"Кто-то избавился от старого мужа перед новым годом"

"Бык вернулся раньше времени, крыс депортировал", - шутят горожане.

Есть в комментариях и менее саркастичные предположения:

"Ёлка по русски, сурово но это Россия"

"Тут одно объяснение, это свиньи"

"Елка такая новогодняя"

"Распродажа))"

"Украсили дерево,нормально хайпово, все в рамках нового тренда"

"Чудо-дерево К.И. Чуковского", - пишут казанцы.

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