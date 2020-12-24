Сегодня ночью в Рыбно-Слободском районе произошел пожар на ферме, погиб человек.

По информации МЧС Татарстана, сообщение о возгорании на животноводческом объекте в селе Дон-Урай поступило почти в 3 часа ночи. Горела подсобка в кирпичном ангаре фермы по разведению овец. В процессе тушения спасатели нашли тело погибшего, его личность сейчас устанавливается.

В 3:14 пожар был локализован, в 3:39 последствия возгорания ликвидировали. Причина происшествия устанавливается.

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