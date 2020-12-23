На 125 километре трассы «Цивильск-Ульяновск» инспектор ДПС по Дрожжановскому району заметил машину с включенной «аварийкой». Возле машины были молодой человек и его мать, они рассказали инспектору, что автомобиль сломался и не заводился.

Ситуация осложнялась тем, что на улице был мороз. Полицейский вызвал эвакуатор, а женщину с сыном предложил довезти до населенного пункта, где живут их родственники.

Семья поблагодарила инспектора за вовремя пришедшую помощь.

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