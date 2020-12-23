По данным Гидрометцентра Татарстана, станции мониторинга чистоты воздуха в Казани зафиксировали превышение формальдегида в нескольких районах города.

Так, станция в Авиастроительном районе было зафиксировано 0.109 мг/м3 (норма 0,05 мг/м3), в Азино это значение достигло 0,138 мг/м3, в Ново-Савиновском районе

0.132 мг/м3, в Вахитовском - 0.19 мг/м3. Данные были зафиксированы 22 декабря.

Что стало причиной почти трехкратного повышения вредного вещества неизвестно.

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