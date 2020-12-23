В Салмачах под Казанью вчера вечером произошло очередное ДТП. Кажется, сами жители уже ничему не удивляются, а только настраиваются стоять в огромной пробке. О ДТП сообщили очевидцы в соцсетях.
«ДТП около бани на ул.Центральная. Четверо пострадавших, в том числе 5 летний ребёнок», - написали очевидцы под видео.
На кадрах видно, что столкнулись две иномарки «Киа» и «Форд». Последнюю от удара откинуло в забор. В комментариях собрались местные жители.
«Аварии эти никого не учат? На той неделе только была с исходом и опять два дня подряд такое. Водители, неужели вас этому не учили, что при плохих погодных условиях «тише едешь - дальше будешь!»
«Людей жалко кто в этой пробке стоял и кто ни в чем не виноват, а теперь в больнице!»
«Ограничение скорости ставить надо до 20км/ч и камеры, у нас видимо без камер никак»
«Весь этот беспредел творится от того, что в Казани вообще отсутствует уважение к другим участникам движения!»
«Какая-то проклятая дорога»
«Свет включили, а аварий ещё больше стало. Человеческий фактор виноват, люди, куда так спешите, тише едешь, живым домой приедешь»
«Ребёнка в скорую уносили при нас».
Напомним, не так давно в том же поселке произошло смертельное ДТП. Устроил его водитель такси.
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