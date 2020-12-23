Наверх

Новости Казани и РТ

17:46, 22.12.2020
Итоги дня в Татарстане: запрет корпоративов на работе и причины роста заболеваемости COVID-19
01:00, сегодня
«Проклятая дорога»: очередное ДТП под Казанью - пятеро пострадавших, среди них 5-летний малыш
19:38, 22.12.2020
Специалисты нашли растение, которое убивает коронавирус
09:00, 21.12.2020
Специальные условия по кредитам от СберБанка для зарплатных клиентов и пенсионеров
18:22, 22.12.2020
Скандал с врачом с и два мертвеца: итоги дня в Челнах
18:14, 22.12.2020
Перевозчик, который высадил из автобуса на трассе Татарстана мальчика, был злостным нарушителем
18:00, 22.12.2020
Банк «Открытие» признан лучшим российским банком для корпоративных клиентов
17:39, 22.12.2020
Пьяная мать избила сына за то, что ее вызвали в школу, а подруга сняла это на видео
17:37, 22.12.2020
В Татарстане мужчина жестоко избил жену за отказ возвращаться домой с базы отдыха
17:08, 22.12.2020
Новогодние корпоративы на рабочих местах запретили в Татарстане
16:47, 22.12.2020
Tele2 запускает продажи SIM-карт на АЗС «Шелл» в России
16:32, 22.12.2020
Мужчина убил семейную пару, а затем облил их тела бензином и сжег
15:33, 22.12.2020
Более 60 жителей Казани встретят Новый год в доме, от которого «у прокурора волосы дыбом встали»
15:31, 22.12.2020
В Минздраве Татарстана посоветовали не смешивать алкогольные напитки за новогодним столом
15:11, 22.12.2020
В Татарстане на новогодние утренники в детсады не пустят родителей и фотографов
15:09, 22.12.2020
Творческая студия «Tatar Radiosi» отправилась в большой предновогодний автопробег по России
14:47, 22.12.2020
«Расслабляться недопустимо»: Роспотребнадзор оценил ситуацию с коронавирусом в Татарстане
13:25, 22.12.2020
В челнинской больнице прокомментировали скандал с врачом, который грязными руками полез в рот малышу
13:05, 22.12.2020
Три сестры в Казани отравились угарным газом
12:56, 22.12.2020
Пользователи Yota могут поменять условия связи моментально
12:38, 22.12.2020
Суд арестовал мужчину, которого подозревают в жестоком убийстве таксиста в Татарстане
12:18, 22.12.2020
За сутки в Татарстане выявили 104 случая коронавируса, болеют дети и пожилые люди
12:07, 22.12.2020
Два трупа за один день: в Челнах продолжают находить мертвецов
12:00, 22.12.2020
Банк «Открытие» профинансировал ГК «РЕНТСИТИ К» на 2,9 млрд рублей
11:56, 22.12.2020
Тинькофф начисляет кэшбэк на входящий оборот для бизнеса
11:45, 22.12.2020
В Казани на Арбузова трамвай сошел с рельсов
11:32, 22.12.2020
Мужчина из Татарстана из ревности поджег автомобиль знакомого
11:26, 22.12.2020
Госавтоинспекция анонсировала рейд в одном из районов Казани
10:58, 22.12.2020
Челнинец продает «самую редкую банкноту России» за 50 тысяч рублей
10:54, 22.12.2020
Жительница Казани девять месяцев не может добиться поиска мошенников. Они обманули людей на миллионы
10:50, 22.12.2020
В Татнефть Арене состоится шоу «Лига зимних волшебников»
10:17, 22.12.2020
Челнинка пожаловалась в соцсетях на местного врача, который грязными руками полез в рот в ее ребенку
09:49, 22.12.2020
В Казани будут судить женщину, которая заперла семейную пару в съемной квартире из-за претензий
09:30, 22.12.2020
ВТБ будет выпускать в цифровом виде до 40% банковских карт к 2023 году
09:09, 22.12.2020
Названы проблемы мозга, повышающие риск смерти от коронавируса
08:33, 22.12.2020
Житель Татарстана смог вернуться домой из Братска благодаря полицейскому и таксисту
08:03, 22.12.2020
Женщина в Татарстане во время приготовления еды зарезала сестру
07:46, 22.12.2020
Роспотребнадзор Татарстана раскрыл причины резкого роста заболеваемости коронавирусом
06:30, 22.12.2020
«Индекс оливье» - 2020: посчитали, сколько будет стоить салат в Казани в год кризиса и коронавируса
05:30, 22.12.2020
Мужчина в Казани вышел из дома купить очки, а потом зарезал возлюбленную
04:25, 22.12.2020
Четыре новые газозаправочные станции открыли в Татарстане
01:00, 22.12.2020
Троих детей за 2020 год родила жительница Татарстана
20:43, 21.12.2020
Депутата «Единой России» наказали за скандал и отказ надеть маску в магазине
19:57, 21.12.2020
В прокуратуре рассказали о причинах пожаров в автобусах Казани
19:12, 21.12.2020
Следователь, бравший взятки бензином, и ребенок, пострадавший в жутком ДТП: итоги дня в Челнах
18:30, 21.12.2020
Итоги дня в Татарстане: погибшая в ДТП была беременна, блогершу затравили за танцы у Кул-Шарифа
18:16, 21.12.2020
Африканскую чуму нашли у кабанов в Татарстане
17:56, 21.12.2020
«Любовь победила COVID-19»: в центре Казани молодые люди устроили флешмоб против коронавируса
17:19, 21.12.2020
Четыре новые смерти от коронавируса подтверждены в Татарстане за сутки
16:55, 21.12.2020
В Челнах судят следователя, который брал взятки бензином
16:31, 21.12.2020
Пенсионерам в Татарстане посоветовали сидеть дома: прививать от коронавируса их пока не будут
16:22, 21.12.2020
Жители Татарстана начали получать новую путинскую выплату на детей
15:59, 21.12.2020
Синоптики предупредили жителей Татарстана о тумане и гололеде
15:49, 21.12.2020
Появились подробности жестокого убийства таксиста пассажирами в Татарстане
15:44, 21.12.2020
Билайн защищает клиентов от некачественных контентных сервисов в интернете
15:20, 21.12.2020
«Не рискуйте пассажирами! Экономите не там!»: мэр Казани отчитал чиновников за горящие автобусы
14:47, 21.12.2020
Штаб Навального в Казани предложил продать госдачи и на эти деньги лечить детей
14:33, 21.12.2020
Расследование ДТП, где пьяный водитель убил беременную, взято на контроль прокуратуры Татарстана
14:12, 21.12.2020
Мужчина из Татарстана жестоко убил собутыльника во время пьянки
14:00, 21.12.2020
Михаил Задорнов: ВВП России по итогам 2020 года упадет в полтора-два раза меньше, чем в Европе и США
13:30, 21.12.2020
«Вы гнилые люди!»: казанская блогерша ответила злым комментаторам под видео с танцем у Кул-Шарифа
13:27, 21.12.2020
Подросток изнасиловал женщину из-за ссоры с ее возлюбленным
12:46, 21.12.2020
В Челнах иномарка после столкновения влетела в светофор, пострадал ребенок
12:33, 21.12.2020
Комбо: три такси столкнулись в Казани на перекрестке
12:29, 21.12.2020
В Казани снова эвакуировали торговый центр МЕГА
11:56, 21.12.2020
Оперштаб Татарстана раскрыл число заболевших коронавирусом за сутки
11:08, 21.12.2020
Пассажиры такси в Татарстане не хотели оплачивать поездку и решили убить таксиста
11:03, 21.12.2020
Двое молодых людей отравились угарным газом в квартире в Казани
11:00, 21.12.2020
ВТБ и МТС первыми провели сделку по выдаче банковской гарантии через российскую блокчейн-платформу
10:48, 21.12.2020
Красава, Билан, Рубин и Хан появились на свет за неделю в Казани
10:31, 21.12.2020
«Почему такое равнодушие?»: челнинских детей в сильный мороз не впустили в туалет
09:19, 21.12.2020
Пожарные нашли сгоревшего мужчину после тушения дома в Татарстане
09:08, 21.12.2020
На пожаре в многоэтажке в Казани погибла пожилая женщина
08:45, 21.12.2020
«Смертную казнь убийце!»: погибшая из-за пьяного водителя под Казанью девушка была беременна
08:15, 21.12.2020
«У нее с головой все в порядке?»: в Казани затравили блогершу, которая станцевала на фоне мечети
07:15, 21.12.2020
Комната, квартира, дом: какое жилье можно купить в Казани на один миллион рублей
06:00, 21.12.2020
Рустам Минниханов: обманутые дольщики ЖК «Золотая середина» получат квартиры в новых домах Казани
05:00, 21.12.2020
Катание на санях и записки с желаниями на елках: в Татарстане открылась резиденция Кыш Бабая
04:00, 21.12.2020
Очередная победа: волейболистки казанского «Динамо-Ак Барса» снова возглавили пьедестал Кубка России
01:00, 21.12.2020
Toyota Land Cruiser Prado всего за 767 тыс. рублей: власти Татарстана выставили четыре авто на торги
21:29, 20.12.2020
Ребенок получил ножевое ранение в школе в Самарской области
19:33, 20.12.2020
В Заинске ученица прыгнула из школьного окна из-за конфликта с одноклассниками
16:53, 20.12.2020
«За что мы деньги платим?»: в Набережных Челнах школьникам на обед выдали гнилые мандарины
11:24, 20.12.2020
В Челнах полицейские второй день не могут найти подростка, который сбежал от здания психиатрии
09:07, 20.12.2020
В Татарстане женщина три года избивала 10-летнюю сестренку мужа из-за бытовых мелочей
18:30, 18.12.2020
В Татарстане при аварии погиб 80-летний мужчина
14:10, 18.12.2020
Пенсионерку из Челнов судят за создание экстремистской ячейки
Фото: Салмачи-Куюки-Онлайн

«Проклятая дорога»: очередное ДТП под Казанью - пятеро пострадавших, среди них 5-летний малыш

23.12.2020, 01:00 72 1 prokazan.ru

В Салмачах под Казанью вчера вечером произошло очередное ДТП. Кажется, сами жители уже ничему не удивляются, а только настраиваются стоять в огромной пробке. О ДТП сообщили очевидцы в соцсетях.

«ДТП около бани на ул.Центральная. Четверо пострадавших, в том числе 5 летний ребёнок», - написали очевидцы под видео.

На кадрах видно, что столкнулись две иномарки «Киа» и «Форд». Последнюю от удара откинуло в забор. В комментариях собрались местные жители.

«Аварии эти никого не учат? На той неделе только была с исходом и опять два дня подряд такое. Водители, неужели вас этому не учили, что при плохих погодных условиях «тише едешь - дальше будешь!»

«Людей жалко кто в этой пробке стоял и кто ни в чем не виноват, а теперь в больнице!»

«Ограничение скорости ставить надо до 20км/ч и камеры, у нас видимо без камер никак»

«Весь этот беспредел творится от того, что в Казани вообще отсутствует уважение к другим участникам движения!»

«Какая-то проклятая дорога»

«Свет включили, а аварий ещё больше стало. Человеческий фактор виноват, люди, куда так спешите, тише едешь, живым домой приедешь»

«Ребёнка в скорую уносили при нас».

Напомним, не так давно в том же поселке произошло смертельное ДТП. Устроил его водитель такси.

ДТП СМИ Дети ГИБДД Татарстан Казань Общество
подписывайся на наши соц.сети

читайте также:

Специалисты нашли растение, которое убивает коронавирус
В Челнах иномарка после столкновения влетела в светофор, пострадал ребенок
Перевозчик, который высадил из автобуса на трассе Татарстана мальчика, был злостным нарушителем
В Челнах иномарка после столкновения влетела в светофор, пострадал ребенок
Итоги дня в Татарстане: запрет корпоративов на работе и причины роста заболеваемости COVID-19
Пьяная мать избила сына за то, что ее вызвали в школу, а подруга сняла это на видео
Более 60 жителей Казани встретят Новый год в доме, от которого «у прокурора волосы дыбом встали»
В Татарстане на новогодние утренники в детсады не пустят родителей и фотографов
«Расслабляться недопустимо»: Роспотребнадзор оценил ситуацию с коронавирусом в Татарстане
Три сестры в Казани отравились угарным газом
За сутки в Татарстане выявили 104 случая коронавируса, болеют дети и пожилые люди
В Казани на Арбузова трамвай сошел с рельсов
Госавтоинспекция анонсировала рейд в одном из районов Казани
Жительница Казани девять месяцев не может добиться поиска мошенников. Они обманули людей на миллионы
В Казани будут судить женщину, которая заперла семейную пару в съемной квартире из-за претензий
Житель Татарстана смог вернуться домой из Братска благодаря полицейскому и таксисту
Женщина в Татарстане во время приготовления еды зарезала сестру
Роспотребнадзор Татарстана раскрыл причины резкого роста заболеваемости коронавирусом
«Индекс оливье» - 2020: посчитали, сколько будет стоить салат в Казани в год кризиса и коронавируса
Мужчина в Казани вышел из дома купить очки, а потом зарезал возлюбленную
Четыре новые газозаправочные станции открыли в Татарстане
Троих детей за 2020 год родила жительница Татарстана
Показать больше...

комментарии

Ага
0
23 декабря 2020
02:11
Либеральный скот закупил кредитопомойки и думает что всем чета должны. Надо отбирать тачки у дебилов и продавать с молотка в фонд народного хозяйства

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!

Новости РОССИИ

20:23, 19.12.2020
Ученые объяснили, в каких случаях у здорового человека могут подтвердить коронавирус
13:22, 19.12.2020
Учёные раскрыли опасность повторного использования масок
12:06, 18.12.2020
Тест: насколько хорошо ты знаешь Казань?
12:03, 18.12.2020
Идея для казанцев: 15 технологичных подарков, которые удивят
19:56, 16.12.2020
Быстрая ходьба по узким коридорам в разы повышает риск заражения коронавирусом
19:39, 15.12.2020
Ученые рассказали, чем можно убить коронавирус
09:50, 17.12.2020
Персональный интернет-банк, его плюсы и возможности
12:37, 16.12.2020
Стало известно, как казанцам сэкономить на ремонте автомобиля
19:49, 14.12.2020
Пьяный подросток в Саратовской области изрезал ножом мужчину
14:29, 12.12.2020
Скончался актер Валентин Гафт
11:35, 11.12.2020
Врачи рассказали, какие блюда опасно есть на ужин
08:21, 11.12.2020
Врачи рассказали, почему нельзя носить маску на улице в мороз
19:30, 10.12.2020
Известный артист умер от последствий коронавируса на 69 году жизни
19:31, 09.12.2020
Повторные случаи заражения коронавирусом зафиксировали в России
20:07, 08.12.2020
Парень из Пермского края избил и изнасиловал пенсионерку-инвалида
19:31, 07.12.2020
Трехлетняя девочка насмерть замерзла в Челябинской области, пока ее мать спала
12:51, 06.12.2020
Полицейский выстрелил в ногу 13-летней девочке и приставал к ней
09:08, 05.12.2020
Неизвестный пытался поджечь отдел полиции под Красноярском
19:29, 04.12.2020
Учительница физкультуры в Саратове жестоко расправилась со знакомой и ее 4-летней дочерью
19:13, 03.12.2020
Профессор назвал три продукта, которые способны бороться с коронавирусом
20:05, 02.12.2020
Во время прямого эфира известного блогера умерла девушка
08:42, 01.12.2020
СМИ: в России в два раза занижают смертность от коронавируса
18:19, 29.11.2020
Стало известно, чем повторное заражение коронавирусом отличается от первого раза
16:16, 29.11.2020
Россияне назвали размер пенсии, которую бы хотели получать
10:19, 29.11.2020
Врач-инфекционист рассказал, когда COVID-19 переболеют большинство россиян
20:05, 27.11.2020
Стало известно, когда в России начнется массовая вакцинация жителей от коронавируса
20:09, 26.11.2020
Врач рассказала, как коронавирус влияет на сердце и сосуды
19:54, 25.11.2020
Решили сократить путь: два ребенка в Оренбургской области попали под поезд. Один погиб
19:28, 24.11.2020
Вооруженный топором мужчина в Санкт-Петербурге захватил в заложники шестерых детей
19:38, 23.11.2020
«Крик души!»: жительница Башкирии записала эмоциональное обращение по поводу продления дистанционки
19:25, 22.11.2020
Эксперт назвал реальное число заражений COVID-19
18:41, 22.11.2020
Убийца 14-летней девочки в Москве покончил жизнь самоубийством
18:24, 22.11.2020
Врач назвал категорию людей, которая может повторно заразиться коронавирусом
19:46, 20.11.2020
Мужчине из Харькова оторвало гранатой кисть руки
19:53, 19.11.2020
Вирусолог назвал необычное свойство коронавируса
19:33, 18.11.2020
Ученые назвали неожиданный способ профилактики коронавируса
19:54, 17.11.2020
Эксперт заявил о повышенном риске заражения коронавирусом в мороз
19:15, 17.11.2020
Неугомонная Агина Алтынбаева и плохие полицейские: итоги дня в Челнах
12:14, 15.11.2020
Выздоровление не скоро: в России продлили упрощенную регистрацию ковидных препаратов до 2022 года
10:04, 15.11.2020
Врач посоветовал россиянам молчать в период пандемии коронавируса
13:30, 14.11.2020
Девочка погибла в свой 13-й День рождения в Тюменской области
12:10, 13.11.2020
Подростка изнасиловали сверстники ради денег
07:43, 13.11.2020
Врач раскрыл самых опасных переносчиков коронавируса
19:59, 12.11.2020
11-летняя девочка забеременела от отчима, который изнасиловал ее
15:25, 12.11.2020
Отец напился и спал, пока его дочь насиловали и убивали
12:43, 12.11.2020
В России могут разрешить водить автомобили с 17 лет
07:54, 12.11.2020
В ВОЗ назвали отличия симптомов коронавируса и гриппа
20:56, 11.11.2020
Названы сроки начала массововой вакцинации россиян от коронавируса
13:33, 11.11.2020
В России предложили продлить новогодние каникулы до конца января
13:15, 11.11.2020
Эксперт назвал главные ошибки при лечении от коронавируса
11:13, 11.11.2020
Женщина убила возлюбленного за отказ купить продукты
07:37, 11.11.2020
Стало известно, когда у россиян может проявиться коллективный иммунитет к коронавирусу
19:52, 10.11.2020
Минздрав России призвал жителей не лечить коронавирус антибиотиками
19:39, 09.11.2020
Российский иммунолог назвал тревожный симптом коронавируса
12:40, 09.11.2020
Приемный отец насиловал дочерей пять лет. После жалоб приемная мать отправила девочек в «психушку»
10:34, 09.11.2020
Солдат с топором напал на сослуживцев и убил трех человек
09:45, 09.11.2020
Челнинцы хотят получать самую маленькую пенсию по сравнению с другими российскими регионами
07:46, 09.11.2020
Врачи назвали причину тяжелого течения коронавируса
19:05, 08.11.2020
Коронавирус нашли в мужских половых органах
12:38, 08.11.2020
Четверо мужчин задушили и выбросили в реку девочку-подростка
09:53, 08.11.2020
В России изменили правила лечения коронавируса на дому и госпитализации больных
19:19, 07.11.2020
Врач назвал главные симптомы зараженных коронавирусом во время второй волны
10:19, 07.11.2020
Иммунолог рассказал о самом настораживающем симптоме коронавируса
19:56, 06.11.2020
Назван еще один ранний симптом коронавируса
x
Следи за новостями Татарстана в телеграм-канале «ProKazan»
подписаться