На утро 16 декабря в Татарстане зарегистрирован 91 случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб региона. Из них 26 человек отвезли в больницу, остальные лечатся дома.

Среди заболевших двое детей до 18 лет, семь человек в возрасте от 18 до 30 лет, 31 человек в возрасте от 30 до 50 лет, 16 человек в возрасте от 50 до 60 лет, 21 человек в возрасте от 60 до 70 лет, 10 человек в возрасте от 70 до 80 лет, четыре человека в возрасте от 80 до 90 лет.

Больше всего заболевших в Казани – 39 человек, далее идут Набережные Челны – 18 человек и Кайбицкий район – 6 человек.

С начала пандемии в Татарстане выявлено 11 784 случая заражения коронавирусом. Выздоровело 10 340 человек, в том числе 89 за сутки.

Напомним, в Минздраве Татарстана рассказали, кому точно не поставят прививку от коронавируса.