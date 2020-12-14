12 декабря в лесопосадке вблизи села Малое Подберезье Кайбицкого района было обнаружено тело 48-летнего лесоруба с травмами головы. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Татарстану.

«По предварительным данным, мужчина в составе бригады из 4 человек занимался санитарной очисткой леса. После спила очередного дерева оно упало на соседнее. При этом рабочие нарушили технику безопасности и стали пилить не его, а второе. В результате оба дерева упали, мужчина получил травмы несовместимые с жизнью и скончался на месте», - говорится в сообщении.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

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