8 декабря в помещении одного из предприятий Зеленодольска обнаружено тело 38-летнего кочегара. По факту произошедшего была организована доследственная проверка. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Татарстану.

«Тело обнаружил проходивший утренний обход электрик. Рядом с рабочим лежали гаечные ключи и ножовка. По предварительным данным, мужчине, не имевший допуска в помещение, проник туда с целью кражи цветного металла. Оборудование находилось под напряжением, в результате полученного удара током он скончался», - говорится в сообщении.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.