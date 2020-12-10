В последний месяц горожан ждет несколько новых законов. Так, граждан начнут информировать о льготах и введут маркировку для инструментов.

С 1 декабря в силу вступил закон, согласно которому граждан будут информировать о положенных льготах и соцуслугах. Также с этого дня медики, которые не получили выплаты за работу с коронавирусными пациентами, могут подать жалобу в электронном виде, через Госуслуги.

С 3 декабря вступил в силу закон о маркировке редких музыкальных инструментов для вывоза. Теперь, чтобы получить разрешение на вывоз инструмента, представляющего культурную ценность, нужно поставить на него уникальную отметку, и оформить паспорт в Минкультуры России.

29 декабря вступят в силу поправки в закон о «цифровом нотариате». Станут возможны дистанционные сделки с участием нескольких нотариусов, также будет возможность удаленного свидетельствования верности перевода документа на другой язык, передача электронных документов физлицам и юрлицам, принятия в депозит безналичных денег, выдача выписки из реестра уведомлений о залоге движимого имущества.

С этого же дня вступает в силу закон о контроле за оборотом этилового спирта.

И, наконец, 31 декабря истекает срок подачи работниками заявления о ведении трудовой книжки в электронном виде или о сохранении бумажной версии. Также истекает срок выдачи паспортов и замены водительских удостоверений, действие которых истекло с 1 февраля по 15 июля 2020 года.