По данным оперштаба Татарстана на утро 10 декабря зарегистрировано 92 случая заражения коронавирусом. Из них 10 человек отвезли в больницу, остальные лечатся дома.

«Среди заболевших шестеро детей до 18 лет, 19 человек в возрасте от 18 до 30 лет, 36 человек от 30 до 50 лет, 10 человек от 50 до 60 лет, 11 человек от 60 до 70 лет, шесть человек от 70 до 80 лет, четыре человека старше 80 лет», - говорится в сообщении.

Снова по количеству заболевших лидирует Казань – 62 человека. Всего в Татарстане с начала пандемии заболели вирусом 11 229 жителей, 9824 выздоровели, 87 за сутки.

Напомним, глава Роспотребнадзора региона рассказала, что почти половина жителей имеют антитела к коронавирусу.