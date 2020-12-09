Следователи возбудили уголовное дело в отношении 56-летнего местного жителя. Он обвиняется в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Татарстану.

«По версии следствия, в ночь с 28 на 29 ноября 2020 подозреваемый с 26-летним сыном выпивал в общежитии Зеленодольска. Между родственниками произошел конфликт, сын ударил отца ножом. После этого отец выхватил нож и несколько раз ударил ножом. Спустя несколько часов он скончался», - говорится в сообщении.

Подозреваемый неделю находился с телом в квартире, а затем ушел жить к знакомому. 7 декабря он почувствовал себя плохо и вызвал скорую помощь. После этого он сообщил о совершенном преступлении.

В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу. На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.