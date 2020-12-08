За сутки в Татарстане зарегистрировали 90 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб региона. Из них 18 человек отвезли в больницу, остальные лечатся дома.

«Среди заболевших один ребенок до 18 лет, 9 человек в возрасте от 18 до 30 лет, 45 человек в возрасте от 30 до 50 лет, 20 человек от 50 до 60 лет, 11 человек от 60 до 70 лет, 4 человека от 70 до 80 лет», - говорится в сообщении.

Лидирует по количеству заболевших Казань – 44 заболевших. Кроме того, коронавирус нашли у жителей 22 районов Татарстана.

Всего в регионе с начала пандемии зарегистрировано 11 048 случаев COVID-19, 9642 человека выздоровело, 93 за минувшие сутки.