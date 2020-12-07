Прокуратура Татарстана провела проверку в финансовой компании «Финико». По результатам которой было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Установлено, что с августа 2019 по декабрь 2020 года неустановленные лица, от компании «Финико» в Татарстане и других регионах России предлагали людям заработок путем инвестирования в фондовые рынки, криптовалюту и на иных площадках. Клиентам гарантировали доход до 25% в месяц. При этом у компании не было лицензии на осуществление деятельности форекс-дилера, в госреестрах и налоговых она не зарегистрирована», - говорится в сообщении.

Злоумышленники привлекли около 80 млн рублей, которые распределялись между вкладчиками по принципу пирамиды.