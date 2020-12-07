За сутки в Татарстане заболели коронавирусом 93 человека. Об этом сообщает оперштаб региона. Это новый антирекорд республики. Так, 14 человек отвезли в больницу, остальные лечатся дома.

«Среди заболевших один ребенок до 18 лет, 9 человек в возрасте от 18 до 30 лет, 30 человек в возрасте от 30 до 50 лет, 23 человека – от 50 до 60 лет, 15 человек от 60 до 70 лет, 9 человек от 70 до 80 лет, 6 человек старше 80 лет», - говорится в сообщении.

Наибольшее количество заболевших вирусом в Казани – 60 человек. Всего в Татарстане с начала пандемии зарегистрировали 10 958 случаев заражения коронавирусом, 9549 человек выздоровели, 70 за минувшие сутки.