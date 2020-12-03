Два сотрудника полиции в Татарстане могут лишиться дорогого имущества

На онлайн-конференции начальник отдела по надзору за исполнением законодательства по противодействию коррупции прокуратуры Татарстана Ринат Латыпов рассказал о проверках в отношении сотрудников их доходов и расходов.

«Прокурорами инициировано 26 проверок контроля расходов. По результатам которых в прокуратуру Татарстана поступили два материала. Фамилии я не могу назвать, так как решения суда нет, в одном случае по Приволжскому району Казани сотрудница полиции купила машину «Мерседес-Бенц» стоимостью 3,8 млн рублей, жилой дом с земельным участком. Ее легальные доходы явно не соответствовали расходам. Комиссия МВД согласилась с проверкой, на данный момент исковое заявление еще не рассмотрено. Возможно, по решению суда, имущество будет изъято в доход государства», - отметил Ринат Латыпов.

Также, по словам спикера, еще одно исковое заявление есть в Елабужском районе, там сотрудник полиции купил дорогую машину, квартиру и не смог обосновать законными доходами данные обстоятельства.