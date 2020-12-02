Замерзшего жителя Татарстана нашли в лесу

Спасателям Татарстана поступило сообщение, что в лесу в Кукморском районе в снегу лежит 43-летний местный житель. Мужчина замерз, у него не было сил идти. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.

Звонил сам пропавший, он рассказал, где находится и во что он одет. На место происшествия выехали спасатели, полицейские и медики.

«Поиск пропавшего шёл по его следу в направлении от места проживания в направлении деревни Средний Кукмор. Спасатели обнаружили мужчину засыпающим от переохлаждения в лесу. Его напоили горячим чаем, посадили в машину и обогрели, затем отвезли домой», - говорится в сообщении.