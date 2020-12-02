В Татарстане для испытаний вакцины от коронавируса были отобраны 650 добровольцев. Об этом сообщила на онлайн-конференции пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по региону Замалиева Миляуша. При этом допустят не всех, так как кто-то мог уже переболеть вирусом или у них есть какие-нибудь противопоказания.

«Вакцина «ЭпиВакКорона» была завезена в Татарстан 26 ноября. Добровольцы отбирались по критериям местного оперштаба – в их число вошли люди из групп риска (сотрудники сферы образования и сотрудники системы Роспотребнадзора). Это те люди, которые работают непосредственно в очагах или исследуют биологический материал», - отметила Миляуша Асхатовна.

Ранее сообщалось, что клинической базой для проведения испытаний была определена 7 городская больница Казани.

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