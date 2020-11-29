Биолог заявила, что из-за коронавируса в мире парадоксально снизилась рождаемость

Предполагалось, что пандемия приведет к увеличению показателя рождаемости, однако профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мэйсона, главный научный сотрудник медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова заявила о его парадоксальном падении.

Она рассказала, из-за COVID-19 все показатели снизились довольно резко. Биолог приводит в пример США, где рождаемость упала на 10-15%.

"Получается, что люди, как только услышали по радио про плохую ситуацию в Китае, сразу же решили - детей рожать не будем", - передает ее слова "Вечерняя Москва".

Баранова также предположила, что это может быть связано с перестраховкой родителей. Они боятся заразить своих детей и откладывают их регистрацию.

Напомним, что ранее врач рассказала, в каких случаях госпитализация при коронавирусе обязательна.