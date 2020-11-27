Пара трансгендеров из Казани решила завести ребенка

Первая пара трансгендеров в Татарстане, которая официально зарегистрировала брак, решились завести ребенка. Об этом они рассказали в интервью изданию KazanFirst.

Виктор (в прошлом девушка) и Эрика (в прошлом мужчина)сообщили, что рожать будут естественным путем. Ребенка будет вынашивать Виктор. Так как на их взгляд услуги суррогатной матери слишком дорогие. Эрика заявила, что знает много примеров, когда трансгендеры рожали детей, несмотря на то, что принимают гормоны.

При этом, по словам Эрики, если их ребенок окажется нездоровым и это выяснится на первых неделях беременности, то пара готова отказаться от него и сделать аборт.

"Нам часто пишут в комментариях, что нам нельзя рожать, потому что родится нездоровый ребенок. Сейчас есть технологии, позволяющие оценить состояние плода на начальных этапах беременности. И если плод окажется с серьезными физическими недостатками, то всегда можно отказаться от беременности, остановить ее, до определенного срока", - отметила она.