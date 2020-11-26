Минэкономики России: нужно сократить количество документов при устройстве на госслужбу

Число документов при устройстве на госслужбу планируется сократить с 22 до 8. С таким предложением вышло Минэкономики России.

Как пишут «Известия», сейчас, чтобы устроиться на госслужбу, нужно 22 документа. Среди которых копия справки о регистрации по месту жительства, медзаключение, копия свидетельств о перемене имени и справки о рождении детей. Ведомство предлагает в бумажном варианте предоставлять только 8 документов: анкету; автобиографию; фотографии; справку о доходах и расходах; справку о доходах и расходах его супруги(а) и несовершеннолетних детей; ссылки на страницы соискателя в соцсетях; копии удостоверений о награждении госнаградами.

Такие условия позволят упростить поступить на госслужбу.