Водителей Казани вновь ждут массовые проверки ГИБДД

Госавтоинспекция Казани предупреждает водителей о массовых проверках в городе. Рейд пройдет 27 ноября с 19:00 до 04:00. Об этом сообщает отдел ГИБДД УМВД России по городу.

«В Казани вновь пройдет рейд на выявление пьяных водителей. За 10 месяцев 2020 года в столице Татарстана произошло 69 ДТП с участием пьяных водителей, 6 человек погибли 97 – получили различные травмы», - говорится в сообщении.

Также Госавтоинспекция напоминает, что управление машиной в состоянии опьянения влечет за собой наложение штрафа 30 тысяч рублей с лишением прав на срок от 1,5 до 2 лет. В случае повторного нарушения – уголовная ответственность.