Двое жителей Татарстана убили знакомого и спрятали тело на берегу реки

Суд Татарстана вынес приговор двум местным жителям 26 и 25 лет. Они обвинялись в убийстве знакомого и незаконном хранении огнестрельного оружия. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

«Установлено, что 28 декабря 2019 года подсудимые, выпивали с приятелем. Во время застолья между 26-летним подсудимым и мужчиной возник спор по поводу наличия огнестрельного оружия. В подтверждение подсудимый достал обрез, но конфликт продолжился, позже к нему подключился и второй подозреваемый. Мужчины жестко избили приятеля, от полученных травм он скончался на месте», - говорится в сообщении.

Злоумышленники спрятали тело убитого и оружие на берегу реки. В суде мужчины признали свою вину. Так, 26-летнему подсудимому назначили наказание в виде 16 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом 100 тысяч рублей, с ограничением свободы на 1 год, а также лишили его водительских прав на 2 года. Второму мужчине было назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год.