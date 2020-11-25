Врач назвал популярные заблуждения о коронавирусе

Евгений Комаровский врач и телеведущий рассказал о популярных заблуждениях о коронавирусе. Большинство людей боялись забирать посылки из китайского магазина Aliexpress и есть бананы.

Как пишут «Известия», также были мнения, что вирус привезли инопланетяне или распространили спецслужбы. Также врач отмечает, что самые опасные заблуждения связаны с методами лечения.

Пациенты начинают лечение от коронавируса необычными способами, но выздоравливают не из-за них, а просто потому что организм смог сам побороть инфекцию. А потом выздоровевшие начинают распространять использованные ложные методы лечения.