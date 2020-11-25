С нами Спаситель! Премьера трейлера и постера комедии «Реальные пацаны против зомби»

Десятилетняя история успешного сериала ударно завершится на большом экране. Колян, Лера, Вован Марина, Валя, Эдик, Игорь Сергеевич и Базанов – герои, с которыми зрители смеялись, плакали и взрослели – переживут последнее приключение вместе – зомби-апокалипсис в Перми. И это будет антитипично! Героям предстоит пройти тест на любовь и дружбу, а зрители смогут расслабиться и с улыбкой и долей облегчения проводить 2020.

Информация о фильме

Синопсис:

В Пермь завезли древний коми-пермяцкий вирус, который постепенно превращает жителей в зомби. Спустя год город оцеплен военными, учёные пытаются найти антидот. Самолёты скидывают продовольствие. Но герои, как и остальные жители Перми, приспособились к новой реальности. Они живут обычной жизнью: ходят в кафе, занимаются бизнесом, строят планы на будущее и пытаются своими силами очистить город от зомби. Всё налаживается, пока в один из обычных постапокалиптических дней не кусают Леру.