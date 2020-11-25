С нами Спаситель! Премьера трейлера и постера комедии «Реальные пацаны против зомби»

17 декабря в широкий прокат выходит отвязный антиблокбастер, комедия «Реальные пацаны против зомби» производства компании Good Story Media и телеканала ТНТ. Режиссёр картины – Жанна Кадникова, продюсеры – Антон Зайцев, Артём Логинов, Антон Щукин, Александр Дулерайн.
Десятилетняя история успешного сериала ударно завершится на большом экране. Колян, Лера, Вован Марина, Валя, Эдик, Игорь Сергеевич и Базанов – герои, с которыми зрители смеялись, плакали и взрослели – переживут последнее приключение вместе – зомби-апокалипсис в Перми. И это будет антитипично! Героям предстоит пройти тест на любовь и дружбу, а зрители смогут расслабиться и с улыбкой и долей облегчения проводить 2020.
Информация о фильме
Жанр: комедия
Производство: Good Story Media, телеканал ТНТ
Продюсеры: Антон Зайцев, Артём Логинов, Антон Щукин, Александр Дулерайн
Креативный продюсер: Александр Синегузов
Исполнительный продюсер: Дмитрий Кондратюк
Директор по производству: Дмитрий Пачулия
Автор сценария: Денис Шенин, Дмитрий Ковалёв, Анастасия Фионина, Владимир Морозов
Автор идеи: Антон Зайцев
Режиссёр-постановщик: Жанна Кадникова
Оператор-постановщик: Сергей Долгушин
Художник-постановщик: Владислав Кузнецов
Композитор: Антон Завьялов
Актёры: Николай Наумов, Зоя Бербер, Владимир Селиванов, Марина Федункив, Алексей Базанов, Армен Бежанян, Станислав Тляшев, Мария Скорницкая, Валентина Мазунина, Игорь Ознобихин, Сергей Ершов, Максим Тихонов
Синопсис:
В Пермь завезли древний коми-пермяцкий вирус, который постепенно превращает жителей в зомби. Спустя год город оцеплен военными, учёные пытаются найти антидот. Самолёты скидывают продовольствие. Но герои, как и остальные жители Перми, приспособились к новой реальности. Они живут обычной жизнью: ходят в кафе, занимаются бизнесом, строят планы на будущее и пытаются своими силами очистить город от зомби. Всё налаживается, пока в один из обычных постапокалиптических дней не кусают Леру.
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