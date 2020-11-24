Министр образования Татарстана рассказал о переходе на «дистанционку»

Ильсур Хадиуллин, министр образования и науки Татарстана рассказал, что система образования в регионе работает в штатном режиме, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Учителя выходят из больничных, сейчас таких 126 человек, а также уменьшается количество педагогов, которые уходят на больничный. Вводить дистанционное обучение мы не намерены, на данный момент причин для этого нет», - сказал Ильсур Хадиуллин.

Также министр отметил, что педагогам не запрещается использование электронных платформ. Но чтобы дети занимались дома и педагоги работали удаленно – вопрос не поднимается.

Напомним, ранее министр заявил, что школьные зимние каникулы продлевать не собираются.

23 ноября замруководителя управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина рассказала о возможности введения в регионе тотального карантина.