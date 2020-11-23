Детские смеси могут запретить продавать в интернете

В закон «О рекламе» депутаты предложили внести поправки и запретить распространение информации о молочных смесях любым способом и в любой форме, включая демонстрацию товара.

Как пишут «Известия», исключения сделали только для рекламы смесей на медвыставках, семинарах и конференциях. Такое решение было принято в связи с тем, что матери отказываются от грудного вскармливания и выбирают искусственное.

При этом ассоциация компаний интернет-торговли подготовила негативный отзыв на это предложение. Так как новое ограничение может обернуться тем, что розница не сможет размещать сведения о продукции даже на ценнике. Инициативу не поддержали и в Минсельхозе, эффекта от ограничения рекламы не будет, это может поставить под угрозу нацбезопасность страны.