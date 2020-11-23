Эксперты посоветовали россиянам не носить одну зимнюю пару обуви

Специалисты Роскачества порекомендовали россиянам не носить одну пару зимней обуви. Лучше всего одну пару носить не чаще раза в три дня.

Как пишут «Известия», со ссылкой на экспертов, батареи, фены или вкладные сушилки пересушивают кожу, делая ее грубой. От деформации и заломов могут спасти деревянные формодержатели.

Сушить кожаную обувь лучше с бумагой внутри, а также использовать водоотталкивающий спрей перед первой ноской и несколько раз за сезон.

Специалисты не рекомендуют мыть обувь водой из-под крана, так как на ней могут остаться разводы. Если на обувь попала соль, то нужно обработать ее влажной тряпкой или салфеткой с содержанием уксусной кислоты.