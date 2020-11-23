Yota и ЛитРес запускают сервис «Yota Книги»

Мобильный оператор Yota запустил «Yota Книги» совместно с книжным сервисом ЛитРес. Стоимость подключения составит 7 рублей ежедневно для электронных книг и 16 рублей для аудиокниг.

Подключить сервис можно в приложении Yota, нажав на центральную кнопку в верхнем меню и выбрав один из вариантов «Yota Книги с ЛитРес» или «Yota Аудиокниги с ЛитРес». После этого клиент получит SMS со ссылкой, останется только перейти по ней и придумать пароль. Также подключить доступ к сервису можно на сайте Yota Книги.

«Благодаря партнерству с ЛитРес пользователям Yota и будущим клиентам компании теперь доступен обширный каталог из 150 тысяч электронных книг и более 30 тысяч аудиокниг. Кроме того, каждый клиент, подключивший доступ к сервису, получит скидку 20% на весь ассортимент ЛитРес. Для новых пользователей первая неделя использования «Yota Книги» будет бесплатной», - комментирует руководитель по digital-продуктам Yota Сергей Малышев.

«Электронные и аудиокниги остаются одним из ключевых драйверов книжного рынка, а развитие сегмента цифровых книг — глобальная тенденция последних лет, которую лишь усилили события 2020 года. Теперь у клиентов мобильного оператора есть быстрый и удобный способ читать или слушать любимые произведения в сервисе «Yota Книги» в любое время и любом месте: дома, в транспорте, на отдыхе или во время занятий спортом. А если пользователям захочется получить доступ к ещё большему количеству бестселлеров и новинок, то у них всегда будет возможность приобрести любые книги из миллиона произведений, представленных на сайте и в приложениях ЛитРес со скидкой», — говорит о партнерстве заместитель генерального директора по маркетингу и коммерческому направлению группы компаний «ЛитРес» Ирина Грааф.

Yota – российский мобильный оператор с федеральным покрытием в сетях 2G/3G/4G.

Основные услуги компании − голосовая мобильная связь и интернет 4G.