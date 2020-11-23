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Фото: pixabay.com

Коронавирус в Татарстане: оперштаб опубликовал свежую статистику по заболевшим

23.11.2020, 11:20 24 0 prokazan.ru

На 23 ноября в Татарстане зарегистрировано 73 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб региона. Из всех заболевших 9 человек отвезли в больницу, остальные лечатся дома.

Среди заразившихся двое детей до 18 лет, 8 человек в возрасте от 18 до 30 лет, 27 человек – от 30 до 50, 11 человек – от 50 до 60, 19 человек – от 60 до 70 и 6 человек от 70 до 80 лет.

Больше всего заболевших в Казани – 45 жителей. Всего в Татарстане с начала пандемии зарегистрировано 9773 случая заражения коронавируса, выздоровело 8527, в том числе 63 за сутки.

К слову, по стране новый антирекорд - 25 173 заболевших вирусом.

Напомним, 22 ноября в Татарстане зарегистрировали три смерти от коронавируса. 

СМИ Медицина / Минздрав Люди в городе Коронавирус Татарстан Казань Общество
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