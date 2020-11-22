На территории исправительной колонии в Казани произошел пожар

Около 14:00 поступило сообщение о возгорании в исправительной колонии строгого режима в Казани на улице Магистральная. На место происшествия выехали пожарные и другие службы.

По словам очевидцев загорелась крыша столовой. По предварительной информации пожар произошел из-за короткого замыкания, как пишет телеграм-канал «Еду в Татарстан» пострадавших в результате произошедшего нет, всех эвакуировали.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана, на место происшествия оперативно выехал и.о. Казанского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Ильдар Набиуллин. Прокуратура начала проверку соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности в учреждении.