Стало известно, продлят ли зимние каникулы школьникам Татарстана

По словам министра образования и науки Татарстана Ильсура Хадиуллина зимние каникулы не планируют продлевать в связи со сложившейся эпидобстановкой.

«Разговоры не ведем, все по порядку, по закону каникулы должны составлять 30 дней в течение учебного года. Больше времени оставляем на весенние каникулы, потому что к этому периоду и дети, и учителя уже уставшие», - цитирует министра «Татар-информ».

Напомним, ранее пресс-служба Минобразования республики сообщала, что новогодние праздники для детей отменять не будут. Утренники и школьные елки пройдут, но с соблюдением строгих санитарных правил.

К слову, в Татарстане за сутки зарегистрировали 75 случаев заражения коронавирусом.