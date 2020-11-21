Казанские врачи помогли девочке с неврологическим заболеванием научиться говорить

В Казани врачи ДРКБ помогли девочки с менингоэнцефалитом научиться полноценно говорить.

Однажды вечером у ребенка поднялась температура, он стал вялым и неактивным. Родители вызвали "скорую помощь", юную пациентку доставили в больницу. Врачи осмотрели девочку и поставили ей диагноз - менингоэнцефалит.

Сначала ребенок наблюдался по месту жительства. Когда родители обратились к врачу-неврологу ДРКБ Ксении Ягуновой, у девочки было много проблем: в четыре года ребенок практически не разговаривал, знал лишь несколько слов. С пациенткой решили заниматься по индивидуальной программе: в нее входили занятия с логопедом-дефектологом, физиопроцедуры, развитие общей моторики, механотерапия на тренажёрах, рефлекторная стимуляция для активизации речевого аппарата. Лечение дало результаты, у пациентки значительно расширился лексикон, теперь она может говорить простые предложения. Также у девочки повысилась двигательная активность.

Для профилактики подобных болезней врачи советуют закаливаться, принимать контрастный душ и гулять на свежем воздухе, заниматься спортом, передает пресс-служба Минздрава Татарстана.