Большинство россиян не доверяют психологу

ВЦИОМ провел опрос среди россиян, который показал, что только 2% жителей в тяжелых жизненных ситуациях обращаются к психологу, психотерапевту или психоаналитику.

Как пишут «Известия», в опросе приняли участие 1,6 тысяч совершеннолетних россиян из 80 регионов, 500 городов и поселков и 100 сел. Так, 62% россиян за советом обращаются к родственникам и членам семьи, 30% опрошенных сказали, что не нуждаются в посторонней помощи и могут сами решить проблемы, 24% россиян обращаются за советом к друзьям.

Также по данным ВЦИОМ за советом к любимому человеку готовы обратиться 18% опрошенных, к соседям и знакомым – 3%, к священнослужителям и духовенству 3%, а 2% могут попросить совет у коллег по работе.