Женщина из Казани была посредником при передаче крупной взятки. Ее задержали полицейские

Сотрудники полиции задержали 45-летнюю женщину, подозреваемую в посредничестве во взяточничестве. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

«Установлено, что начальник юротдела одной из фирм предложила представителю строительной компании передать через нее взятку представителю налоговой. Предполагалось, что за 2,2 млн рублей налоговые проверки завершатся, а недоимки по налогам и сборам прекратятся», - говорится в сообщении.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «Посредничество». Подозреваемая находится под домашним арестом.