В Роспотребнадзоре по Татарстану прокомментировали вопрос о введение дистанционки в вузах

На онлайн-конференции замруководителя управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина прокомментировала вопрос о введении в вузах республики дистанционки.

«На данный момент все те мероприятия, которые проводятся, они достаточны для того, чтобы уровень заболевания не был взрывным. Вопрос о дистанционке не стоит, лучше бы студенты, которые записали вирусный ролик, рассказали о том, как правильно носить маску, как правильно соблюдать дистанцию, как правильно мыть руки. Дистанционка подразумевает обучение на дому и возникает вопрос, чем будут заниматься студенты в это время. Есть риск, что они будут посещать общественные места. Мы научились применять меры профилактики на сегодня и дистанционка не единственный выход», - отметила Любовь Авдонина.

Также по словам спикера, активным студентам нужно посоветовать создать какие-нибудь объединения, которые будут следить за тем, чтобы учащиеся не толпились у кабинета, соблюдали дистанцию, не курили за углом университета, собираясь группами.

«Не будем дистанционное обучение принимать, как единственную меру профилактики. Это не так, на сегодня все то, что проводится, позволяет сдерживать уровень заболевания ОРВИ и коронавируса. Также мы будем проверять вузы и колледжи в части соблюдения масочного режима. Если масок не будет, то сможем применяться меры реагирования», - заключила Авдонина.