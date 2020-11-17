Наверх

Новости Казани и РТ

11:47, сегодня
Статистика по коронавирусу в Татарстане: две новые смерти и 61 случай заражения за сутки
12:02, сегодня
Два человека в Татарстане скончались от коронавируса
11:50, сегодня
18 ноября люБИМая радиостанция отмечает День рождения.
09:20, 16.11.2020
Пройди тест и узнай какой ты водитель: шумахер из «Такси» или аккуратист Саша из «Дальнобойщиков»
11:39, сегодня
Очевидцы: по тонкому льду озера в Казани гуляют дети
11:01, сегодня
Мэр Казани продлил льготный режим городских парковок до конца следующего года
10:23, сегодня
Жительницу Казани оштрафовали за матерное слово в чате
10:10, сегодня
ТНТ и Ruptly помогут раскрыть тайну перевала Дятлова
09:57, сегодня
Два маленьких мальчика отравились угарным газом в Казани
09:16, сегодня
ВТБ оформляет заявки на спецсчета онлайн
08:09, сегодня
Онищенко рассказал, как снизить риск заражения коронавирусом
07:44, сегодня
Соцсети: казанец потребовал в магазине маску, но в результате оказался в травмпункте и попал под суд
06:55, сегодня
17 ноября в Казани ожидается мороз до -12 градусов
19:52, 16.11.2020
Итоги дня в Татарстане: казанский дебошир, скандал с мебельной компанией, новые ковидные правила
19:15, 16.11.2020
Смерть отца троих детей и поиски лихача: итоги дня в Челнах
19:11, 16.11.2020
Ребенку-инвалиду из Казани не выдали положенное жилье
18:50, 16.11.2020
Новые «коронавирусные» ограничения ввели в Бурятии
17:44, 16.11.2020
На спортивных мероприятиях в Татарстане планируется сократить заполнение залов до 50%
17:22, 16.11.2020
Пенсионерка из Татарстана более полугода избивала 9-летнюю внучку
17:06, 16.11.2020
Tele2 – самый быстрорастущий оператор в мире
16:55, 16.11.2020
Следователям и работникам прокуратуры в 2021 году предложили поднять зарплату
16:49, 16.11.2020
Челнинца, зарубившего топором соперника из-за ревности, обвиняют в угрозах бывшей жене
16:40, 16.11.2020
Билайн Бизнес сделал звонки в отделения ПФР бесплатными
16:35, 16.11.2020
Жители Татарстана, контактирующие с «коронавирусными» больными после изоляции могут не сдавать тест
16:15, 16.11.2020
Рестораторы придумали новый противовирусный флешмоб
16:00, 16.11.2020
Продвижение сайта на 1С-Битрикс в Казани
15:51, 16.11.2020
Мужчина в маске похитил из банка в Татарстане более 100 тысяч рублей
15:18, 16.11.2020
Необходимости во встрече не было: Минмолодежи Татарстана прокомментировало разговор с центром ЛГБТ
15:10, 16.11.2020
Более 50 тысяч предпринимателей установили мобильную бухгалтерию ВТБ
15:05, 16.11.2020
«Никто ответственности не несет»: жители Казани жалуются на некачественную работу мебельной компании
14:10, 16.11.2020
Минздрав Татарстана сообщил, когда жителям будут выдавать бесплатные лекарства
13:51, 16.11.2020
В Роспотребнадзоре Татарстана заявили о росте заболевания коронавирусом среди пенсионеров
13:16, 16.11.2020
Tele2 ускорила мобильный интернет в Татарстане
13:12, 16.11.2020
Банки могут создать механизм, который будет распознавать мошенников
12:24, 16.11.2020
С начала ноября 45 заведений в Казани нарушили «коронавирусные» ограничения
12:14, 16.11.2020
Умер известный челнинский банщик Ильгиз Латфуллин. Предполагаемая причина - коронавирус
12:00, 16.11.2020
Банк «Открытие» запустил виртуальные кредитные карты
11:44, 16.11.2020
ДТП с краснобусами в Казани: водителя-виновника отстранили от работы
11:28, 16.11.2020
Профессор из Казани: «Противовирусные препараты не действует на коронавирус, а антибиотики опасны»
11:22, 16.11.2020
Групповое изнасилование 11-летней девочки сверстниками назвали экспериментом
10:59, 16.11.2020
Коронавирус в Татарстане: 62 заразившихся, среди них двое детей и пенсионер старше 80 лет
10:20, 16.11.2020
Министр по делам молодежи Татарстана встретился с представителями ЛГБТ-центра
09:55, 16.11.2020
Возбуждено уголовное дело: в МВД рассказали подробности задержания неадекватного жителя Казани
09:49, 16.11.2020
В Челнах нашли водителя, который сбил женщину и скрылся. Им оказался 20-летний парень
09:00, 16.11.2020
ВТБ подключил моментальную оплату по СБП в магазинах ZARINA, befree и LOVE REPUBLIC
07:41, 16.11.2020
Ученые назвали продукт, убивающий коронавирус за пять минут
07:11, 16.11.2020
В Казани полицейские штурмом взяли квартиру буйного мужчины
17:41, 15.11.2020
Иммунолог назвал группы людей, которым не грозит коронавирус
17:28, 15.11.2020
В Минздраве РФ рассказали, какие осложнения могут возникнуть после коронавируса
17:04, 15.11.2020
В Башкирии нашли вмерзшее в лед тело рыбака
16:14, 15.11.2020
В Татарстане похолодает до -23: прогноз погоды от синоптиков на ближайшие дни
15:49, 15.11.2020
В Набережных Челнах в продуктовом магазине на первом этаже произошло возгорание
15:19, 15.11.2020
В Набережных Челнах от ковида скончался экс-замдиректор КАМАЗа по связям Наиль Галиуллин
14:37, 15.11.2020
Правительство РФ вернет Татарстану деньги за строительство «ковидной» больницы
13:42, 15.11.2020
«У меня много забот, этого не хватает»: олимпийская чемпионка пожаловалась на пенсию в 90 тыс. руб
13:20, 15.11.2020
«Я не виноват»: в Казани сотрудники ГИБДД задержали пьяного таксиста-дебошира
12:30, 15.11.2020
Татарстанцы спасли от загрязнения территорию двух казанских кремлей
11:45, 15.11.2020
Заражение ребенка, жителя за 90 и госпитализации: появилась новая статистика COVID-19 по Татарстану
11:08, 15.11.2020
В Казани мужчина и женщина отравились угарным газом в своей квартире. Оба госпитализированы
09:38, 15.11.2020
Догонялки: в Казани один автобус пытался обогнать другой и с ходу протаранил его
09:13, 15.11.2020
Врач рассказала о скрытом негативном воздействии коронавируса
08:42, 15.11.2020
Илон Маск заявил, что COVID-19 - это разновидность простуды
20:29, 14.11.2020
Татарстану возместят расходы на строительство второго корпуса инфекционной больницы
18:49, 14.11.2020
В Татарстане похолодает до -16 градусов
18:03, 14.11.2020
Врачи восстановили жителю Татарстана откушенный кончик носа
17:45, 14.11.2020
Массовое ДТП с перевернувшейся машиной произошло на Дубравной в Казани
17:20, 14.11.2020
В Казани засняли машину, которая ехала с наполовину высунувшейся из окна пассажиркой
17:05, 14.11.2020
Указатель «Перевал Дятлова. 1437 км» появился в центре Казани
16:39, 14.11.2020
Мужчина едва не умер от коронавируса и лишился пальцев
15:34, 14.11.2020
Скандал с водителем «скорой» произошел в одном из дворов в Челнах
14:36, 14.11.2020
В Татарстане вдвое выросло число пациентов с тяжелыми формами COVID-19
13:57, 14.11.2020
Автомобиль врезался в стену в Казани и сгорел дотла
12:31, 14.11.2020
В Татарстане от коронавируса умерли еще два человека, в том числе молодая женщина
11:42, 14.11.2020
Заболеваемость коронавирусом в Татарстане продолжает расти: за сутки выявлено 69 случаев
11:25, 14.11.2020
Власти Татарстана объяснили, почему снова вырастет плата за детсад
09:39, 14.11.2020
Мальчик зарабатывал деньги, протирая фары машин у ресторана в Челнах. Его мать накажут
18:17, 13.11.2020
Неудачи автомобилистов и поиски пропавшего мальчика: итоги дня в Челнах
16:19, 13.11.2020
Челнинка подала в суд на хозяина овчарки, которая растерзала ее собаку на глазах у дочери
12:57, 13.11.2020
«Кто-то за несколько дней доходит до ИВЛ»: врач поведал о работе в челнинском ковидном госпитале
10:35, 13.11.2020
Водитель в Челнах сбил женщину и скрылся. Происшествие попало на видео
10:19, 13.11.2020
В Челнах почти сутки искали 12-летнего мальчика
17:49, 12.11.2020
Магдеев нашел способ достать автобусы, а подросток напал на компьютерный клуб: итоги дня в Челнах
14:35, 12.11.2020
Подросток из Челнов насмотрелся кино и напал с молотком на компьютерный клуб
12:02, 12.11.2020
В Челнах 75-летняя женщина едва не задохнулась от запаха газа в квартире
11:19, 12.11.2020
Грузовик задавил легковушку на трассе в Татарстане. Водитель погиб
10:28, 12.11.2020
В Челны могут поставить старые автобусы из Москвы
09:30, 12.11.2020
Стали известны подробности аварии с машиной «скорой помощи», которая влетела в легковушку в Челнах
Фото: скриншот видео

Очевидцы: по тонкому льду озера в Казани гуляют дети

17.11.2020, 11:39 39 0 prokazan.ru

Жители Казани стали свидетелями, как по тонкому льду озера Комсомольское гуляют трое детей. Прогулка попала на видео.

«Дети идут по льду с одного берега на другой. Ребята останавливаются в нескольких метрах от берега и о чем-то весело беседуют», - написал автор ролика.

В комментариях под постом местный житель отметил, что не только дети гуляют по льду, но и рыбаки уже начали выходить на полузамерзшие водоемы.

Как сообщает ГУ МЧС России по Татарстану, запрещается выход и (или) выезд на лёд водных объектов при толщине льда менее 7 сантиметров, а также кататься на коньках в не предоставленных для этого местах. Только после тщательной проверки прочности льда, толщина которого должна быть не менее 12 сантиметров, а при массовом катании - не менее 25 сантиметров.

В Татарстане выход на лёд менее 7 см запрещён и влечёт наложение административного штрафа на граждан от 1500 до 2000 рублей (статья 3.10 КоАП РТ).

 

СМИ Люди в городе Татарстан Казань Общество
подписывайся на наши соц.сети

читайте также:

Два человека в Татарстане скончались от коронавируса
Супруги из Санкт-Петербурга изнасиловали парня с сайта знакомств
Статистика по коронавирусу в Татарстане: две новые смерти и 61 случай заражения за сутки
Эксперт заявил, что людям, которые перенесли коронавирус, опасно возвращаться на работу
Мэр Казани продлил льготный режим городских парковок до конца следующего года
Жительницу Казани оштрафовали за матерное слово в чате
Два маленьких мальчика отравились угарным газом в Казани
17 ноября в Казани ожидается мороз до -12 градусов
Итоги дня в Татарстане: казанский дебошир, скандал с мебельной компанией, новые ковидные правила
Ребенку-инвалиду из Казани не выдали положенное жилье
Новые «коронавирусные» ограничения ввели в Бурятии
На спортивных мероприятиях в Татарстане планируется сократить заполнение залов до 50%
Пенсионерка из Татарстана более полугода избивала 9-летнюю внучку
Следователям и работникам прокуратуры в 2021 году предложили поднять зарплату
Жители Татарстана, контактирующие с «коронавирусными» больными после изоляции могут не сдавать тест
Рестораторы придумали новый противовирусный флешмоб
Мужчина в маске похитил из банка в Татарстане более 100 тысяч рублей
Необходимости во встрече не было: Минмолодежи Татарстана прокомментировало разговор с центром ЛГБТ
«Никто ответственности не несет»: жители Казани жалуются на некачественную работу мебельной компании
Минздрав Татарстана сообщил, когда жителям будут выдавать бесплатные лекарства
В Роспотребнадзоре Татарстана заявили о росте заболевания коронавирусом среди пенсионеров
Банки могут создать механизм, который будет распознавать мошенников
Показать больше...

комментарии

Нет комментариев к данной публикации

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!

Новости РОССИИ

12:14, 15.11.2020
Выздоровление не скоро: в России продлили упрощенную регистрацию ковидных препаратов до 2022 года
10:04, 15.11.2020
Врач посоветовал россиянам молчать в период пандемии коронавируса
10:02, 12.11.2020
Больше никаких поминок перед свадьбой: казанец открыл первое в городе кафе поминальных обедов
17:43, 11.11.2020
Дрожь в коленях, сердце в пятки: какой квест пройти казанцам в пятницу 13-го?
13:30, 14.11.2020
Девочка погибла в свой 13-й День рождения в Тюменской области
12:10, 13.11.2020
Подростка изнасиловали сверстники ради денег
07:43, 13.11.2020
Врач раскрыл самых опасных переносчиков коронавируса
19:59, 12.11.2020
11-летняя девочка забеременела от отчима, который изнасиловал ее
15:25, 12.11.2020
Отец напился и спал, пока его дочь насиловали и убивали
12:43, 12.11.2020
В России могут разрешить водить автомобили с 17 лет
07:54, 12.11.2020
В ВОЗ назвали отличия симптомов коронавируса и гриппа
20:56, 11.11.2020
Названы сроки начала массововой вакцинации россиян от коронавируса
13:33, 11.11.2020
В России предложили продлить новогодние каникулы до конца января
13:15, 11.11.2020
Эксперт назвал главные ошибки при лечении от коронавируса
11:13, 11.11.2020
Женщина убила возлюбленного за отказ купить продукты
07:37, 11.11.2020
Стало известно, когда у россиян может проявиться коллективный иммунитет к коронавирусу
19:52, 10.11.2020
Минздрав России призвал жителей не лечить коронавирус антибиотиками
19:39, 09.11.2020
Российский иммунолог назвал тревожный симптом коронавируса
12:40, 09.11.2020
Приемный отец насиловал дочерей пять лет. После жалоб приемная мать отправила девочек в «психушку»
10:34, 09.11.2020
Солдат с топором напал на сослуживцев и убил трех человек
09:45, 09.11.2020
Челнинцы хотят получать самую маленькую пенсию по сравнению с другими российскими регионами
07:46, 09.11.2020
Врачи назвали причину тяжелого течения коронавируса
19:05, 08.11.2020
Коронавирус нашли в мужских половых органах
12:38, 08.11.2020
Четверо мужчин задушили и выбросили в реку девочку-подростка
09:53, 08.11.2020
В России изменили правила лечения коронавируса на дому и госпитализации больных
19:19, 07.11.2020
Врач назвал главные симптомы зараженных коронавирусом во время второй волны
10:19, 07.11.2020
Иммунолог рассказал о самом настораживающем симптоме коронавируса
19:56, 06.11.2020
Назван еще один ранний симптом коронавируса
18:40, 06.11.2020
Известный сатирик Михаил Жванецкий скончался на 87 году жизни
14:04, 06.11.2020
11-летняя школьница в Москве почувствовала себя плохо и умерла на уроке
11:53, 06.11.2020
В России количество заболевших коронавирусом превысило 20,5 тысяч человек
19:18, 05.11.2020
Запрещала есть, била и выгоняла на мороз: в Барнауле под суд пойдет женщина, истязавшая сына
16:53, 05.11.2020
Мужчина избил и изнасиловал в машине двух девочек
09:58, 05.11.2020
Вирусолог рассказал, что влияет на повторное заражение коронавирусом
11:04, 04.11.2020
В России врача, награжденного медалью за борьбу с ковидом, уволили из-за подозрения в коррупции
18:52, 02.11.2020
Надо свечку зажечь: под Волгоградом родители мальчика изгоняли бесов подручными средствами
13:35, 01.11.2020
Водитель КАМАЗа сбил коляску с ребенком на пешеходном переходе
12:05, 01.11.2020
Инфекционист рассказал, кому может не помочь вакцинация от коронавируса
19:52, 31.10.2020
Судимого за изнасилование жителя Екатеринбурга изнасиловал знакомый
17:45, 31.10.2020
Ученые назвали неожиданный источник распространения коронавируса
09:12, 31.10.2020
Врач заявила, что коронавирус может вызывать психическое расстройство
16:39, 30.10.2020
Женщина рассказала на видео, что не может получить лечение от коронавируса и умерла
11:53, 30.10.2020
Мужчина зарубил жену топором за отказ приготовить обед
19:35, 29.10.2020
В Минздраве рассказали, при каких условиях «коронавирусных» пациентов будут лечить дома
15:43, 29.10.2020
Мужчина три года насиловал дочь на камеру и выкладывал видео в интернет
11:12, 29.10.2020
Мужчина угрожал поджечь себя у офиса Яндекс-такси из-за долгов по зарплате
10:42, 29.10.2020
В Минздраве рассказали, когда заболеваемость коронавирусом в России пойдет на спад
16:57, 28.10.2020
Врач рассказал, какие продукты защитят от коронавируса
13:08, 28.10.2020
Пьяный мужчина изнасиловал 13-летнюю сестру, которая катала его на мотоцикле
09:17, 26.10.2020
Инфекционист рассказал, как проверить себя на коронавирус
13:55, 25.10.2020
Теперь в России можно будет использовать ВУ для подтверждение личности
13:46, 24.10.2020
В России разрабатывают вакцину от коронавируса в виде спрея для носа
08:45, 24.10.2020
В Роспотребнадзоре рассказали, когда распространение коронавиуса пойдет на спад
08:56, 23.10.2020
Мать из Челябинска выбросила труп ребенка, а затем сообщила, что его украли
16:17, 22.10.2020
Госдума «заморозит» накопительную пенсию россиян
14:19, 22.10.2020
Трупы умерших от коронавируса нашли в подвале больницы Барнаула
10:48, 22.10.2020
Житель Мордовии пробрался в бюстгальтер пенсионерки, чтобы совершить кражу
08:45, 22.10.2020
Депутат, участвовавший в испытаниях вакцины от коронавируса, заболел COVID-19
19:58, 21.10.2020
Стало известно, когда в России произойдет естественный спад заболеваемости коронавирусом
09:42, 21.10.2020
Вирусолог рассказал, кому не поможет вакцина от коронавируса
18:18, 20.10.2020
Вторник в Челнах: народ «ненавидит» антиковидные меры,а пьяный водитель потерпел неудачу
17:44, 20.10.2020
Мужчина из Нижнего Тагила стрелял по банкам и застрелил 8-летнего мальчика
x
Следи за новостями Татарстана в телеграм-канале «ProKazan»
подписаться