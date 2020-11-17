Очевидцы: по тонкому льду озера в Казани гуляют дети

Жители Казани стали свидетелями, как по тонкому льду озера Комсомольское гуляют трое детей. Прогулка попала на видео.

«Дети идут по льду с одного берега на другой. Ребята останавливаются в нескольких метрах от берега и о чем-то весело беседуют», - написал автор ролика.

В комментариях под постом местный житель отметил, что не только дети гуляют по льду, но и рыбаки уже начали выходить на полузамерзшие водоемы.

Как сообщает ГУ МЧС России по Татарстану, запрещается выход и (или) выезд на лёд водных объектов при толщине льда менее 7 сантиметров, а также кататься на коньках в не предоставленных для этого местах. Только после тщательной проверки прочности льда, толщина которого должна быть не менее 12 сантиметров, а при массовом катании - не менее 25 сантиметров.

В Татарстане выход на лёд менее 7 см запрещён и влечёт наложение административного штрафа на граждан от 1500 до 2000 рублей (статья 3.10 КоАП РТ).