Два маленьких мальчика отравились угарным газом в Казани

16 ноября поступило сообщение об отравлении двух несовершеннолетних детей в квартире по улице Липатова в Казани. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.

«На место выехали медики и специалисты газовой службы, в квартире оказались два мальчика – одному год, другому 5 лет. Детей отвезли в ДРКБ», - сообщает пресс-служба.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. ГУ МЧС России по Татарстану предупреждает самые распространённые источники угарного газа — это неисправные газовые, масляные, дровяные печи, иные газовые приборы, нагреватели воды в бассейнах и двигатели автомашин, выбрасывающие выхлопные газы.

За 2020 год в Татарстане произошло 23 случая отравления угарным газом, в результате которых пострадали 49 человек (из них 19 детей) и погибли 4 человека

Напомним, на улице Липатова в Казани уже происходили подобные случаи. В январе там скончались три человека.