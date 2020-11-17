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ТНТ и Ruptly помогут раскрыть тайну перевала Дятлова

17.11.2020, 10:10 0 prokazan.ru

16 ноября, в день премьеры сериала «Перевал Дятлова» телеканал ТНТ и команда первого российского видеоагентства Ruptly запустили уникальный мультиплатформенный проект https://dyatlovpass.ruptly.tv. Он позволит пользователям самостоятельно расследовать таинственную гибель группы Дятлова. 

В основу нового совместного проекта ТНТ и Ruptly легли документальные материалы: фотографии, сделанные дятловцами незадолго до гибели, выписки из уголовного дела, интервью со следователями, местными жителями и ведущими экспертами, а также кадры и материалы из 8-серийного драматического триллера ТНТ «Перевал Дятлова». В ходе работы над новым киносериалом, создателям удалось получить доступ к секретному делу 1959 года, материалам доследования 2000-х годов и дневникам дятловцев. 

Проект ТНТ и Ruptly в точности восстанавливает последние десять дней из жизни группы Дятлова: от сбора вещей и поездки на автобусе к началу турпохода до самостоятельного восхождения по тропе манси к финальной точке маршрута, на том самом безымянном перевале, названном позже в честь погибших туристов. По пути придется согреваться на 20-градусном морозе при помощи нехитрых приспособлений, общаться с местными жителями, писать письма родным и устраиваться на ночлег в палатке. Ну и самое главное, в конце маршрута, каждый сможет самостоятельно ответить на вопрос — что же случилось с группой Дятлова в начале февраля 1959 года.  

История с группой Дятлова — это не просто локальная советская история, а одна из самых больших мировых загадок. Выпущены десятки документальных фильмов, созданы тысячи статей и форумов, посвященных поискам ответа на волнующий всех вопрос. Даже спустя 60 лет в этой трагической истории так и не поставлена точка. Совместный проект ТНТ и Ruptly поможет докопаться до истины и приблизиться к разгадке одной из самых больших тайн XX века. Благодаря тому, что лендинг будет дополнительно дублироваться еще на испанский и английский языки, дописать последнюю страницу в истории группы Дятлова смогут жители по всему миру. 

Совместный проект ТНТ и Ruplty, посвященный последним десяти дням дятловцев, доступен прямо сейчас на https://dyatlovpass.ruptly.tv, а новый 8-серийный драматический триллер «Перевал Дятлова» по будням в 22:00 в эфире телеканала ТНТ.

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