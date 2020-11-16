По данным оперштаба Татарстана, за сутки зарегистрировали 62 случая заражения коронавирусом, 4 человека отвезли в больницу, остальные лечатся дома.

Так, среди заболевших 48 человек – жители Казани. Заболели коронавирусом двое детей до 18 лет, 8 человек в возрасте от 18 до 30 лет, 28 человек от 30 до 50 лет, 9 человек в возрасте от 50 до 60 лет, 10 человек от 60 до 70 лет, 4 пенсионера от 70 до 80 лет и 1 человек от 80 до 90 лет.

За весь период пандемии коронавируса в Татарстане зарегистрировано 9305 случаев заражения, 8174 человек выздоровело, в том числе 46 за прошедшие сутки.

Тем временем в России установлен новый антирекорд по заболевшим коронавирусом за сутки - 22 778.