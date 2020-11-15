В Башкирии нашли вмерзшее в лед тело рыбака

В Башкирии обнаружили погибшего рыбака, тело которого вмерзло в лед. Мужчина утонул, провалившись в воду на озере Атавды Абзелиловского района. Об этом сообщают "Вести. Башкортостан".

Известно, что погибшему было 50 лет. Он приехал на рыбалку. Отойдя предположительно на 100 метров, рыбак провалился под лед и не смог выбраться. Обстоятельства смерти сейчас устанавливаются в правоохранительных органах.

"Лёд ещё очень тонкий, всего 4-5 см. Поэтому очевидно, что лед не выдержал вес рыбака", - пояснили спасатели, извлекая тело изо льда.

Напомним, что ранее взрыв колеса убил водителя грузовика в Казани.